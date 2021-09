Green pass, controlli dei Nas sui bus: scoperte diverse violazioni

Controllo del green pass su tutti i bus del territorio nazionale da parte dei Nas, così come stabilito di concreto con il ministero della Salute. Gli accertamenti portati a termine hanno consentito di individuare, tra i circa 8 mila controlli, 21 violazioni all’obbligo del green pass, contestate rispettivamente a 8 responsabili e delegati delle aziende di trasporto per la mancata verifica e nei confronti di 13 utenti risultati privi di regolare certificazione verde.

I controlli sono stati effettuati presso 92 stazioni e aree di partenze/arrivo, sottoponendo alla verifica 371 bus di linea e automezzi dedicati a collegamenti interregionali e nazionali. Complessivamente i controlli dei Carabinieri Nas, supportati dai reparti territoriali dell’Arma, hanno determinato l’irrogazione di sanzioni per complessivi 8.400 euro. In particolare, durante i controlli, i Nas di Parma hanno trovato un passeggero che ha esibito un certificato intestato ad un’altra persona; i Nas di Padova un utente che ha fornito false generalità sulla propria identità. I Nas di Latina, invece, hanno sanzionato un passeggero per aver esibito all’accesso un certificato di negatività al Covid-19 non valido, poiché relativo ad un tampone effettuato antecedentemente a 3 giorni.

I Nas hanno anche accertato 22 violazioni per la mancata attuazione delle operazioni di sanificazione dei mezzi, la mancanza di dispenser e di prodotti disinfettanti per le mani, l’omesso controllo della temperatura dei passeggeri ed il mancato uso delle mascherine.

“I controlli dei Nas dedicati alla verifica dell’obbligo del green pass – si legge in una nota diffusa dalle forze armate – proseguiranno su tutti i settori interessati: ad oggi sono state contestate complessivamente 171 violazioni per un ammontare di 68.400 euro, delle quali, oltre a quelle sanzionate nella giornata odierna sui bus, 74 hanno riguardato bar e servizi di ristorazione, 47 palestre, piscine, centri benessere e 24 sale scommesse e sale giochi“.