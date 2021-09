No Vax incinta ricoverata, perde il bimbo: pentiti di non esserci vaccinati

Donna No Vax e incinta ricoverata per Covid ha perso il bimbo che portava in grembo. Ora il marito dichiara: “Pentiti di non esserci vaccinati”. La vicenda è stata raccontata dal Washington Post e ha fatto il giro del mondo. Esmeralda Ramos sarebbe dovuta diventare mamma a novembre. Il primo contagio Covid in famiglia ha colpito il marito, Juan Guevara, 44 anni. Dopo pochi giorni si è ammalata anche la moglie che è finita in ospedale in gravi condizioni.

Nelle settimane di ricovero la donna ha avuto bisogno di ventilazione artificiale visto l’aggravamento progressivo delle sue condizioni di salute. Dopo qualche settimana di degenza la telefonata al marito dei sanitari che lo informavano che la donna aveva perso il bambino. Al quotidiano della capitale statunitense Juan Guevara ha dichiarato: “La gente si pentirà di non essersi vaccinata, come me”.

La moglie Esmeralda è ancora ricoverata in condizioni critiche. Juan non può avere contatti con lei e ora si pente di non essersi vaccinato. Ha raccontato al Washington Post che non avrebbe dovuto ascoltare le opinioni di altre persone scettiche sul vaccino. Guevara adesso ha manifestato l’intenzione di vaccinarsi il prima possibile e incoraggia gli altri a fare lo stesso.