San Cipirrello, Russo escluso dalla corsa a sindaco: resta solo Lupo

Per ritenere valida l'elezione dovranno recarsi alle urne il 50 per cento più uno degli aventi diritto iscritti nelle liste elettorali

SAN CIPIRRELLO (PA) – A San Cipirello, nel palermitano, dopo l’esclusione del candidato Claudio Russo, resta in lizza solo l’avvocato Romina Lupo.

Le elezioni amministrative, in programma il 10 e 11 ottobre, quindi vedranno Lupo senza sfidanti. Questo è dovuto al fatto che alcuni dei consiglieri in lista non hanno fatto in tempo ad autenticare le firme al Comune per confermare la loro candidatura.

Ora il destino è nelle mani degli elettori. Anzitutto per ritenere valida l’elezione dovranno recarsi alle urne il 50 per cento più uno degli aventi diritto iscritti nelle liste elettorali; dopodiché per essere eletta la Lupo dovrà ottenere la metà più uno dei voti validi tra chi è andato al voto secondo quanto prevede il testo unico degli enti locali.

La stessa cosa potrebbe accadere ad Alia dove Francesco Todaro, al momento, vede sospesa la propria lista.