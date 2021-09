Scuola, in Sicilia parte il piano contro la dispersione

Un piano contro la dispersione scolastica che utilizza l’esperienza degli osservatori regionali, “rinnovandola e aggiornandola alle nuove esigenze educative e sociali”. Ad avviarlo, l’ufficio scolastico regionale per la Sicilia, grazie anche ai suggerimenti e alle indicazioni fornite dai dirigenti scolastici e dagli operatori che da anni lavorano sul territorio”, spiega una nota.

Le segnalazioni

“Al fine di attuare interventi efficaci risulta fondamentale la segnalazione dei sintomi più evidenti – aggiungono – come ad esempio la mancata e/o saltuaria frequenza delle lezioni, e la loro tempestiva presa in carico attraverso l’avvio di una migliore collaborazione fra gli insegnanti e le famiglie degli studenti a rischio insieme a un utilizzo consapevole e puntuale, da parte della scuola, delle risorse assegnate per l’integrazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche, il recupero delle competenze di base, l’aggiornamento professionale dei docenti”, precisano.

