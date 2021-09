Covid, sperimentato sui topi lo spray nasale: “Efficace”

Per i ricercatori una limitazione fondamentale dei vaccini intramuscolari è che non sono progettati per suscitare l'immunità della mucosa

Nonostante il vaccino per contrastare il Covid si continua a sperimentare un’arma che possa essere efficace al 100% e impedire lo sviluppo di nuove varianti del Sars-CoV-2.

Ad oggi non è stato ancora reso disponibile un vaccino in spray nasale, per fornire l’immunità della mucosa nel naso, la prima barriera contro il virus prima. Ora, però, si è un passo più vicini al raggiungimento dell’obiettivo. Navin Varadarajan, professore di ingegneria chimica e biomolecolare dell’Università di Houston, e i suoi colleghi, segnalano in un articolo sulla rivista iScience lo sviluppo di un vaccino intranasale che fornisce un’immunità locale duratura contro i patogeni inalati. Il vaccino è stato sperimentato sugli animali, dimostrandosi efficace e sicuro.

“La vaccinazione della mucosa – rileva Varadarajan – può stimolare l’immunità sia sistemica che mucosale e ha il vantaggio di essere una procedura non invasiva adatta per l’immunizzazione di grandi numeri di persone. Tuttavia, la vaccinazione delle mucose è stata ostacolata dalla mancanza di un rilascio efficiente dell’antigene e dalla necessità di adiuvanti appropriati in grado di stimolare una risposta immunitaria robusta senza tossicità”.

Per risolvere questi problemi, Varadarajan ha collaborato con Xinli Liu, professore associato di farmacia ed esperto di nanoparticelle. Per i ricercatori una limitazione fondamentale dei vaccini intramuscolari è che non sono progettati per suscitare l’immunità della mucosa. Secondo gli studiosi, inoltre, il vaccino nasale servirà anche a distribuire equamente i vaccini in tutto il mondo. Miliardi di persone in paesi come India, Sud Africa e Brasile con grandi focolai sono attualmente non immunizzate.

“Una distribuzione equa – ha aggiunto Varadarajan – richiede vaccini che siano stabili e che possano essere spediti facilmente. Come abbiamo dimostrato, ciascuno dei nostri componenti, la proteina Spike e l’adiuvante sono stabili per oltre 11 mesi e possono essere conservati e spediti senza necessità di congelamento”.