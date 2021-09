Villette abusive e scarichi fognari nel fiume, cinque denunce VIDEO

NOTO (SIRACUSA) – Villette abusive che scaricavano i loro liquami direttamente in un fiume. A scoprire la violazione ambientale sono stati i carabinieri di Noto, grosso centro in provincia di Siracusa, insieme con l’Arpa provinciale e i tecnici del Comune. I canali di scolo di alcune villette abusive lungo il fiume Asinaro, disabitate per gran parte dell’anno, sarebbero quindi irregolari.

Scattate cinque denunce

Le verifiche sono state successivamente estese alle abitazioni di una intera arteria stradale, e hanno evidenziato sversamenti di liquami nel fiume. L’attività ha portato alla denuncia di 5 persone per inquinamento ambientale e per furto di acqua mediante allacci abusivi alla rete idrica comunale. I carabinieri e i tecnici comunali hanno programmato ulteriori controlli “in quanto è da ritenere verosimile la presenza di altre opere fognarie abusive nelle vie adiacenti, mai raggiunte dal sistema fognario comunale”.

