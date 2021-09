Violenza in pieno centro: due giovani picchiati in via Roma

Un altro episodio di violenza in pieno centro a Palermo. Due giovani di circa 30 anni sono stati aggrediti nella notte tra mercoledì e giovedì in via Roma, a pochi passi da salita Caracciolo, a pochi metri dal popolare mercato della Vucciria: in base a quanto ricostruito, i ragazzi avevano cercato di difendere alcune coetanee con cui erano usciti da un gruppo che le avrebbe importunate.

Gli insulti e la violenza

Il passo dagli insulti alla violenza è stato breve, circa sette o otto ragazzi hanno picchiato selvaggiamente i due con calci e pugni e sono fuggiti. Le vittime, che hanno riportato alcuni traumi e contusioni facciali, sono andate al pronto soccorso e sono state dimesse dopo qualche ora con una prognosi di 10 giorni. Con il referto si sono presentati al commissariato Oreto dove hanno presentato la denuncia. Gli agenti stanno cercando do individuare le telecamere in zona per acquisire le immagini e rintracciare gli aggressori .

