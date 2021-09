Amministrative, sfida a sette a San Cataldo

Prova del nove per l’alleanza giallorossa. Centrodestra spaccato

San Cataldo: sette concorrenti ai nastri di partenza. Riflettori puntati sul comune nisseno, uno dei 5 palcoscenici che vede in campo l’intesa giallorossa. Pd, M5S schierano in campo Gioacchino Comparato. La presentazione delle liste ha visto la presenza del segretario dem Anthony Barbagallo in prima battuto e del sottosegretario pentastellato Giancarlo Cancelleri poi: una spia dell’importanza che la sfida riveste a livello regionale.

Forza Italia e Democrazia Cristiana tentano nella piazza sancataldese l’esperimento della balena azzurra schierando Luigi Cuba. A fare da contraltare un’altra candidatura in area centrodestra: Claudio Vassallo che potrà contare sull’appoggio delle liste “Fratelli d’Italia”, “Tre colombe, nuova impronta, Lega Salvini Sicilia” e “Tradizione e Futuro”.

Michele Intilla tenta la corsa sostenuto dalle civiche “Scruscio” e “Nuova Sicilia”, l’ex sindaco Gian Piero Modaffari è in campo supportato da due liste: “Riprendiamoci la città, collettivo Letizia” e “Amiamo San Cataldo con Luigi Nocera”.

In corsa per un posto al sole ci sono anche Valerio Ferrara (sostenuto dalla lista “Valerio Ferrara sindaco”) e Giuseppe Scarantino ( supportato dalla lista “Le Spighe”).