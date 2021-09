Covid, Cisl Fp in piazza per sostenere la campagna vaccinale

CATANIA – Informare con volantini in italiano e catanese: è l’iniziativa con cui la Cisl Fp Catania ha voluto dare il suo contributo alla campagna vaccinale in corso. La campagna informativa si è svolta nel centro di Catania, nella zona della pescheria, e ha visto la partecipazione di infermieri e professionisti della sanità. “Un modo per sensibilizzare la popolazione e per avvicinarci a chi ha ancora dei dubbi sulla vaccinazione e sulla sua sicurezza e invitarli con un gesto simpatico a unirsi alla lotta contro il Covid”, dichiara il segretario generale della Cisl FP Catania Danilo Sottile.

Il sì alla vaccinazione

L’iniziativa rientra nella campagna Cisl sui vaccini iniziata ad agosto, che ha visto il sindacato schierarsi con convinzione a favore dei vaccini come unica arma per uscire dalla pandemia da Coronavirus: “Siamo a favore della vaccinazione, per questo abbiamo voluto essere presenti nella zona del mercato e della pescheria – dice ancora il segretario Danilo Sottile – con l’idea dei volantini anche in catanese abbiamo cercato di sottolineare che la vaccinazione è un bene per tutti”.

Nel corso dell’iniziativa i professionisti della sanità intervenuti accanto alla Cisl FP hanno sensibilizzato i cittadini sulla sicurezza delle vaccinazioni, invitandoli a non credere nelle fake news che circolano a proposito dell’immunizzazione. “Circolano troppe notizie false, dicerie e luoghi comuni sui vaccini – dice ancora Danilo Sottile – il punto è che l’unica arma per uscire dalla pandemia, al momento, è il vaccino. Il vaccino mette al riparo dalle forme più insidiose del Covid ed è anche un metodo per limitare i contagi. Vaccinarsi è un modo per tornare alla normalità, e per non lasciare soli i professionisti della sanità che da più di un anno lottano contro la pandemia. Tutti possono salvare una vita con il vaccino: forza!”

Il saluto dell’assessore

Un saluto ai professionisti della sanità e alla Cisl Fp arriva da Michele Cristaldi, assessore al personale del comune di Catania: “Un sentito ringraziamento alla Cisl Funzione Pubblica per questa splendida iniziativa di sensibilizzazione sulla campagna vaccinale – dice Cristaldi – è un’iniziativa simpatica, le doppie informazioni in italiano e siciliano permettono di penetrare ancora di più tra la popolazione. In questo momento c’è bisogno di tutti gli attori della società, dagli enti locali ai sindacati al mondo dell’associazionismo, perché l’obiettivo finale è superare prima possibile questa pandemia che stiamo vivendo da troppo tempo. La Cisl Fp e i suoi giovani stanno facendo qualcosa di molto importante per tutta la cittadinanza”.