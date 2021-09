Covid, a 98 anni muore Ciccina: la nonnina di Agira

AGIRA (EN) – Il Coronavirus ha provocato un’altra vittima in città. A 98 anni è morta per Covid-19 la signora Ciccina Bafumo. La donna era conosciuta e tutti le volevano bene, soprattutto per aver apprezzato in passato la sua bravura nel campo della ristorazione, nella pizzeria di famiglia, oltre che per la bontà dei suoi arancini.

I funerali si sono svolti questa mattina ad Agira. Secondo quanto è emerso, per la signora era stato disposto un trattamento a casa per il Covid, fino a qualche giorno fa, ma purtroppo giovedì il suo cuore ha cessato di battere, dopo esser stata condotta in ospedale. La donna, che si era regolarmente vaccinata, è stata lungamente monitorata a casa, per circa tre settimane. Nonostante questo, il Covid-19 ha provocato danni che alla lunga, presumibilmente per via dell’età avanzata, sono stati letali.

Agira, come detto, è una città che dall’inizio dell’emergenza pandemica ha dovuto fare i conti con decine di decessi. Per l’alta incidenza di questo triste dato e per il numero dei positivi, si ricorda, fu una delle due zone rosse della Sicilia durante il “lockdown”, assieme a Troina.