Il Catania torna al “Massimino” per ospitare il Bari

CATANIA – Il Catania torna ad annusare l’erba del “Massimino” nella speranza di lasciarsi alle spalle le ultime due infruttuose trasferte, culminate con altrettante sconfitte tra campionato (Pagani) e Coppa (Catanzaro). La squadra di Baldini, in entrambe le circostanze, avrebbe probabilmente meritato qualcosa in più per il gioco espresso e le occasioni da gol create ma è uscita dal campo a mani vuote non senza recriminazioni. Domani i rossazzurri affronteranno una delle formazioni meglio attrezzate per tentare il salto di categoria già sfuggito nella passata stagione. Il Bari, infatti, non nasconde le sue ambizioni, potendo peraltro contare su un organico di prim’ordine. I “galletti” arriveranno ai piedi dell’Etna più agguerriti che mai, fermamente intenzionati a conquistare punti preziosi per la classifica. Per il Catania, se prova d’appello non è, poco ci manca. Malgrado la difficile situazione economica del sodalizio di via Magenta, Baldini ed i suoi faranno di tutto per battere il quotato avversario, puntando probabilmente sul medesimo undici che iniziò la gara interna contro l’Andria. Sara’ nuovamente a disposizione Andrea Russotto che, smaltito un piccolo acciacco, comporra’ il tridente offensivo con Sipos e Ceccarelli. In difesa e a centrocampo potrebbe registrarsi qualche novità (Albertini?), magari in corso d’opera vista la possibilità delle cinque sostituzioni, mentre in porta Sala dovrebbe essere preferito all’incerto Stancampiano. Calcio d’inizio alle 14,30.