Incidente a Roma, muore Kristopher Dixon: da chiarire la dinamica

BOLOGNA – Una tragedia. Ci sono ancora dubbi sulla morte, con un grave incidente a Roma, di Kristopher Dixon, 17 anni, figlio del consigliere regionale dell’Emilia Romagna Katia Tarasconi. La dinamica è ancora in corso di ricostruzione e, soprattutto, è giallo sulle cause dell’impatto che non ha lasciato scampo al giovane.

Secondo le prime ricostruzioni, Kristopher Dixon si sarebbe scontrato frontalmente con un tram. Ferito gravemente un amico che era seduto dietro di lui. Ma la dinamica non è chiara. Anche perché il tram non procede a velocità sostenuta. L’autista del tram poteva arrestare il mezzo? In corso ulteriori accertamenti per chiarire come sia stata possibile questa grave scomparsa.

Istituzioni in lutto per la morte del giovane Kristopher Dixon, 17 anni, figlio del consigliere regionale Katia Tarasconi. Il ragazzo ha perso la vita ieri sera a Roma, a causa di un incidente sulla via Prenestina.