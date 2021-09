Lampedusa, continua la schiusa delle tartarughe

Sei nidi in giro per le spiagge isolane.

LAMPEDUSA – Quella in corso si profila un’estate particolarmente favorevole per la riproduzione della tartaruga sull’isola di Lampedusa dove ha deposto ben sei nidi. Oltre alla spiaggia dei Conigli infatti, la tartaruga ha visitato anche le piccole spiagge di Cala Pisana e Cala Croce. I nidi sono stati rilevati e monitorati giorno e notte dal personale della Riserva

Naturale Isola di Lampedusa – gestita da Legambiente Sicilia -nell’ambito del Progetto triennale 2021/2023 di monitoraggio e tutela delle nidificazioni di Caretta caretta approvato dal

Ministero della Transizione Ecologica. In queste ore si sta assistendo alla schiusa delle uova dei due nidi deposti sulla spiaggia di Cala Croce.