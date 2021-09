ACR Messina-Virtus Francavilla 1-0: tre punti firmati Vukusic

Arriva la prima vittoria stagionale nel girone C di Serie C per la squadra di Sullo

MESSINA – I primi tre punti nel girone C di Serie C per l’ACR Messina portano la firma del centravanti Ante Vukusic. In occasione della quarta giornata di campionato, i peloritani hanno affrontato la Virtus Francavilla reduce da due vittorie di fila nel girone meridionale di Lega Pro. La squadra guidata da Salvatore Sullo, invece, non aveva ancora trovato la vittoria fino a oggi pomeriggio.

Il primo tempo dell’incontro si chiude a reti inviolate, mentre nella ripresa il club biancoscudato trova i giusti equilibri fino al gol del vantaggio dell’attaccante croato, arrivo al minuto 56. Il Messina, a differenza delle gare precedenti, è bravo a mantere il risultato a proprio favore fino al triplice fischio del direttore di gara, portando a casa la prima vittoria stagionale nel girone C. Il ritorno allo stadio “Franco Scoglio” della città sullo Stretto, davanti i propri tifosi, ha dato i suoi frutti alla compagine guidata da mister Sullo.

Il prossimo match vedrà impegnati i peloritani contro l’AZ Picerno per la quinta giornata di campionato.