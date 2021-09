Aveva messo in dubbio l’efficacia dei vaccini: muore di Covid a 40 anni

ROVIGO. E’ deceduto poco più di due settimane dopo il suo ricovero per avere contratto il coronavirus. Alex Mantovan, pescatore di Porto Viro (in provincia di Rovigo) aveva 40 anni: non era vaccinato.

Secondo le fonti de “Il Gazzettino” egli stesso “aveva scelto di non fare la vaccinazione”.



Responsabile dallo scorso 20 luglio del Settore pesca del Basso Polesine dell’Associazione per la cultura rurale, sul suo profilo Facebook, il 40enne aveva condiviso diverse notizie che mettevano i dubbio la sicurezza e l’efficacia stessa del vaccino.