PALERMO – Nessun concorso esterno in associazione mafiosa per il sindaco di Paceco, piccolo centro in provincia di Trapani, Giuseppe Scarcella. Il gip di Palermo,. su richiesta della stessa Direzione distrettuale antimafia, ha archiviato il procedimento nei confronti del sindaco di Paceco, che il 7 luglio del 2020 aveva ricevuto un avviso di garanzia nell’ambito di una indagine sfociata in un blitz dei carabinieri del Comando provinciale di Trapani e che riguardò anche ‘ex deputato regionale Paolo Ruggirello.

Il legale: “Accuse insussistenti”

In quei giorni il sindaco di Paceco, che era finito in alcune intercettazioni. I magistrati gli contestarono un paio di incontri con un mafioso, di cui uno per il rilascio di un certificato di agibilità e abitabilità di un immobile. Scarcella si era detto estraneo ai fatti e aveva anche rassegnato le dimissioni da presidente dell’assemblea del Consorzio trapanese per la Legalità e lo sviluppo. “L’insussistenza dell’accusa ipotizzata nei confronti del sindaco di Paceco è stata quindi accertata dagli inquirenti, tanto da chiedere l’archiviazione del caso dopo circa sette mesi dalla notifica dell’avviso di garanzia – osserva il legale di Scarcella, l’avvocato Giovanni Palermo.

“Non ho mai favorito la mafia”

Una nota del Comune di Paceco ricorda le parole che furono pronunciate dal sindaco in quei giorni nel corso di una seduta straordinaria del consiglio comunale: “Non ho mai favorito la mafia, non ho mai contratto patti, ho mantenuto le distanze e l’ho pure combattuta; ed è giusto che la comunità sappia che io non ero al Municipio ad intrattenere rapporti e incontri con Tizio o Caio, piuttosto svolgevo, e continuo a svolgere, la mia attività istituzionale nell’assoluto rispetto delle regole e della legalità”.

