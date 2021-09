Catania-Bari 1-2: etnei sconfitti nei minuti di recupero

CATANIA – Al Catania non ne va bene una. I rossazzurri avrebbero meritato almeno un punto contro la corazzata Bari ma un clamoroso errore negli ultimi istanti di recupero condanna la squadra di Baldini ad un’inopinata sconfitta interna che avrà effetti deleteri nella già anemica classifica. Dopo un primo tempo senza particolari sussulti, nella ripresa gli ospiti trovano il vantaggio con l’esperto Terranova che, dopo aver severamente impegnato Stancampiano in una difficile deviazione aerea, trova il varco giusto correggendo in rete di testa un cross dalla bandierina. Ma è a questo punto che il Catania ritrova lo smalto giusto e con ardore si riversa nella metà campo avversaria. Puntuale e meritato arriva, così, il gol del pareggio, siglato dal neo entrato Moro che inzucca alla perfezione un cross dalla bandierina di Ceccarelli e batte l’esterrefatto Frattali. Sulle ali dell’entusiasmo, i rossazzurri provano a gettare il cuore oltre l’ostacolo ed il Bari vacilla. Il tecnico ospite Mignani sprona i suoi con un triplo cambio (che risulterà decisivo!), Piccolo cerca di inventare la “giocata” giusta e Maldonado calcia troppo centralmente una punizione dalla distanza. La partita sembra ormai incanalata sulla giusta divisione della posta quando, a pochi spiccioli dal triplice fischio, Monteagudo – invece di spazzare – regala il pallone a Marras lesto, poi, a crossare per la testa dell’esperto Simeri che regala tre punti insperati ai “galletti”. Catania volenteroso ma troppo ingenuo. La classifica piange già in modo preoccupante.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

1° temperatura di piena estate, ben oltre i 35 gradi; terreno di gioco gibboso in più punti;

4° infortunio occorso a Bianco scontratosi con Monteagudo: gioco fermo;

10° nel Bari, Bianco è costretto a lasciare il posto a Scavone;

12° tiro-cross di Cheddira non raccolto da nessuno a centro area;

13° tiraccio senza pretese di Ceccarelli;

19° gran diagonale di Cheddira che Stancampiano devia in tuffo; poi Ercolani manda in corner evitando il possibile tapin;

25° pausa ristoratrice per i calciatori;

28° Botta si crea lo spazio e, dal limite dell’area, impegna Stancampiano in una parata centrale;

31° punizione di Maldonado cha sbatte contro la barriera ospite; riprende Ceccarelli che indirizza il pallone di poco sopra la traversa;

40° Antenucci reclama il rigore dopo un presunto contatto in area con Pinto: si accende un parapiglia con Scavone che colpisce al volto lo stesso Pinto. Inspiegabili le decisioni dell’arbitro che, invece di cacciare il calciatore barese, ammonisce Calapai, Pinto e lo stesso Scavone!

45° concessi 4 minuti di recupero;

49° uno scialbo primo tempo… si chiude a reti bianche.

SECONDO TEMPO

4° sul cross dalla bandierina, Di Cesare devia alto;

6° Bari vicino al gol: Stancampiano si supera, deviando in tuffo la mwzza girata al volo di Terranova!

7° Bari in vantaggio: sul cross dalla bandierina, colpo di testa vincente dello stesso Terranova: 0-1 !

10° retropassaggio di Monteagudo a Stancampiano: punizione “a due” per il Bari… senza esito;

12° nel Catania, Piccolo e Moro sostituiscono Rosaia e Sipos;

18° Botta vanifica una ripartenza barese calciando a lato dal limite dell’area;

20° colpo di testa di Moro: fuori di poco;

21° belli finisce a terra dopo un’incertezza di Pinto: si prosegue;

22° Antenucci tira alto;

24° nel Bari, Marras rileva Antenucci;

25° pareggio del Catania: cross dalla bandierina di Ceccarelli e colpo di testa perfetto di Moro che barre Frattali: 1-1 !

28° nel Catania, Greco e Russini sostituiscono Provenzano e Ceccarelli;

35° colpo di testa di Monteagudo, alto;

36° nel Catania, l’acciaccato Pinto lascia il posto a Ropolo;

37° triplo cambio nel Bari: Paponi, Pucino e Simeri rilevano Cheddira, Belli e Botta;

45° concessi 5 minuti di recupero;

46° punizione di Maldonado che non impensierisce Frattali;

49° beffa per il Catania: pasticcio difensivo di Monteagudo che regala palla a Marras sul cui cross… Simeri gira di testa in rete 1-2 !

50° Vince un non trascendentale Bari. Il Catania avrebbe meritato certamente di più!

IL TABELLINO

CATANIA (4-3-3): Stancampiano, Calapai (k), Ercolani, Monteagudo, Pinto (dal 36° s.t. Ropolo), Rosaia (dal 12°s.t. Piccolo), Maldonado, Provenzano (dal 28°s.t. Greco), Ceccarelli(dal 28°s.t. Russini), Sipos (dal 12°s.t. Moro), Russotto. A disposizione: Sala, Albertini, Pino, Zanchi, Izco, Cataldi, Biondi. Allenatore: Francesco Baldini.

BARI (4-3-1-2): Frattali, Belli (dal 37°s.t. Pucino), Di Cesare (k), Terranova, Ricci, Maita, Bianco (dal 10°p.t. Scavone), Mallamo, Botta (dal 37°s.t. Simeri), Antenucci (dal 24°s.t. Marras), Cheddira (dal 37°s.t. Paponi). A disposizione: Polverino, Celiento, Gigliotti, Mazzotta, Di Gennaro, Lollo, D’Errico. Allenatore: Michele Mignani.

Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto. Assistenti: Massino Salvalaglio (Legnano) e RiccardoVitali (Brescia). IV Uomo: Marco Acanfora (Castellamare di Stabia).

Reti: 7°s.t. Terranova (BA); 26°s.t. Moro (CT);49°s.t. Simeri (BA).

Ammoniti: Calapai (CT); Pinto (CT); Scavone (BA); Monteagudo (CT); Ricci (BA); Botta (BA); Maita (BA); Di Cesare (BA).

Indisponibili: Claiton, Russo (CT).