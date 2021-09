“Ciao, ho provato a chiamarti, richiamami”: l’sms che azzera il credito telefonico

Dietro il messaggio apparentemente innocuo, sul nostro smartphone, si nasconde la truffa. “Ciao, ho provato a chiamarti, richiamami al numero.. Baci”, eccole le parole che rischiano di prosciugare il del tutto il credito del nostro telefono.

Arriva per sms ed è stato segnalato da centinaia di persone che dopo avere richiamato a quel numero convinti che si trattasse di un conoscente (sebbene il numero non comparisse in rubrica), hanno visto azzerare per l’appunto il proprio credito telefonico.

Una truffa bella e buona per un numero di telefono che comincia con “89”: ovvero, di quelli ad alta tariffazione.

Il rimedio? Assolutamente di non richiamare ma anche di segnalare tutto alla Polizia postale.