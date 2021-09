RAGUSA – Svolta nelle indagini sull’incidente stradale costato la vita a un 33enne nella tarda serata di ieri sulla strada che collega Marina Marza, nel comune di Ispica, a Pozzallo nel Ragusano. L’uomo è stato travolto mentre viaggiava a bordo di una bicicletta. Questa mattina si è costituita ai carabinieri la persona che ha travolto il ciclista e che in un primo momento era fuggita dalla strada provinciale 67, luogo dell’incidente mortale: si tratta di un tunisino che si trovava alla guida di un’Audi.

Denuncia per omicidio stradale

Subito dopo l’impatto, sul posto sono giunti i carabinieri di Ispica e il personale del 118 ma per il 33enne non c’è stato nulla da fare. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Per l’investitore una denuncia per omicidio stradale.

