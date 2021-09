ROMA – Tornano a salire i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia: sono 530, 21 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.929, 29 in meno rispetto a ieri.

Il dato siciliano

I dati sono contenuti nel report quotidiano del ministero della Salute e dell’Iss. Il bollettino, per quanto riguarda la Sicilia, ha fatto registrare una situazione sostanzialmente uguale a quella di 24 ore fa negli ospedali: meno ricoverati in area medica, due in più in terapia intensiva.

