Da Palermo a Los Angele in gommone, la nuova missione di Sergio Davì

PALERMO – Da Palermo a Los Angeles attraverso due oceani e tre continenti. È la nuova missione di Sergio Davi, skipper professionista palermitano e presidente dell’associazione “CiuriCiuriMare”. La nuova avventura è stata presentata al Salone nautico di Genova dove è stato svelato anche il periodo di partenza della nuova impresa, che prenderà il via nella seconda metà di novembre.

L’IMPRESA

Saranno percorse circa 10.000 miglia nautiche per un totale di circa 25 giorni di sola navigazione. “Importantissima per me è stata quest’anno la collaborazione con gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e della Sicilia, che mi danno la possibilità di rendere il mio viaggio un’esperienza di studio e ricerca nonché di monito per la salvaguardia dei nostri mari e oceani”, ha spiegato Davi.

Durante la traversata, che coinvolgerà il versante dell’America Latina, saranno prelevati campioni di acqua marina per valutare la presenza di microplastiche e per effettuare l’analisi delle tracce di metallo. “Non solo testeremo le ultime tecnologie disponibili sul mercato, ma ci faremo promotori di un messaggio fondamentale per la vita di tutti gli esseri viventi, il mare è la nostra fonte di vita, senza di lui noi non potremmo esserci”, ha detto Davi.

Già lo scorso anno Davì aveva realizzato un’altra impresa: navigare in gommone da Palermo a New-York.