Giarrusso presenta ad Adrano la lista dei pentastellati

ADRANO. “Il Movimento Cinquestelle si candida per la prima volta alle amministrative ad Adrano, ed è per noi un orgoglio essere presenti in una terra dove la mafia e le famiglie mafiose hanno cercato di infiltrarsi sul territorio in danno ai cittadini adraniti, una comunità di donne e uomini onesti e per bene, che merita un’ammistrazione efficente e trasparente. Ho lavorato molto per questo comune ma devo ringraziare Vittorio Santangelo, vicesindaco designato, per l’enorme impegno profuso qui in favore del Movimento ”, così l’eurodeputato Dino Giarrusso in occasione della presentazione della lista pentastellata a sostegno del candidato sindaco Vincenzo Calambrogio.

Appello al Pd

“Abbiamo trovato in Calambrogio una figura capace sia di tenere insieme le parti migliori della politica locale, che di accendere la società civile, che qui ha accolto con enorme calore la coalizione, avvicinandosi a noi. Il progetto politico di Giuseppe Conte del resto consiste proprio nel selezionare insieme programmi, candidati e liste valorizzando le forze migliori del nostro paese: qui sta accadendo, e dobbiamo lavorare affinché avvenga ovunque”, continua Giarrusso, che chiude con un appello alle altre forze di centrosinistra: “Spero che il PD comprenda quanto sia importante anche simbolicamente il risultato di questo comune e si impegni con tutte le sue forze. Abbiamo la lista del Movimento, una lista civica -che accoglie anche i nostri simpatizzanti di Adrano Dinamica e il gruppo Cento Passi- ed il PD. Se lavoriamo con intelligenza e senza risparmiarci, le grandi potenzialità di Adrano potranno finalmente esprimersi, portando lavoro e benessere in una terra che ha tutto per far stare bene i propri figli, e tenendo la mafia e la corruzione lontane da questo territorio. Aspettiamo che il Presidente Conte faccia tappa qui perché l’entusiasmo degli adraniti verso il Movimento e il suo leader possa sommergerlo”, conclude Giarrusso mostrando ottimismo.