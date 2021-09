Palermo-Catanzaro: 0-0 tra le due squadre

PALERMO – Il Palermo dopo la vittoria in Coppa Italia va alla ricerca della conferma, ma di fronte si trova il Catanzaro, una tra le favorite alla vittoria finale del campionato.

I rosanero scendono ancora in campo con il 3-4-2-1, ma Filippi varia qualche elemento. In difesa, vista l’assenza di Lacnini fermato dal giudice sportivo è il turno di Perrotta, che guiderà Buttaro e Marconi. In mediana capitano De Rose sarà affiancato da Dell’Oglio, con Luperini avanzato sulla trequarti al fianco di Fella; nel ruolo di unica punta Brunori.

I calabresi, invece, confermano il 3-5-2 che gli ha permesso di vincere la prima gara di campionato e pareggiare le altre due. Tra i giallorossi spicca la presenza dell’ex rosa Gabriele Rolando, ma anche di Federico Vazquez che in C ha molta esperienza e può fare la differenza.

PRIMO TEMPO

Il primo pallone del match è degli ospiti che, in completo tutto rosso ed inserti gialli, attaccheranno da sinistra verso destra; da destra verso sinistra, invece i padroni di casa con la maglia rosanero, pantaloncini e calzettoni neri. Prima occasione del match per il Palermo al 5′, Brunori, servito da De Rose che era stato bravo ad anticipare l’avversario, calcia da fuori area, ma il suo tiro si spegne oltre la linea di fondo campo alla destra di Branduani. Il Catanzaro, adesso, prova con pazienza a gestire la sfera, nella speranza di trovare un varco per far male alla retroguardia rosanero.

Punizione pericolosa per il Palermo. Al 12′ Brunori viene fermato in maniera irregolare da Carlini che riceve il richiamo del direttore di gara. Della punizione si incarica Dall’Oglio, ma colpisce la barriera. Gli ospiti ne approfittano e ripartono subito in contropiede grazie al lancio di Branduani, bravo a pescare Vazquez che è fortunato nel rimpallo con Marconi e serve Carlini, che crossa al centro dell’area, ma la sfera è allontana immediatamente.

Recupero palla di Luperini al 18‘, il centrocampista serve Brunori bravo a defilarsi e servire Dall’Oglio che arrivava da dietro, l’ex Catania crossa, ma la palla viene deviata e i rosanero chiedono calcio di rigore per presunto tocco di mano, ma per l’arbitro è tutto regolare. Qualche secondo più tardi De Rose con un lancio lungo serve Brunori dentro l’area l’attaccante prova un diagonale che passa a pochissimi centimetri dalla porta dei giallorossi.

Al 20′ giallo per Verna. Il numero 8 dei calabresi prova a fermare Dall’Oglio lanciato verso l’area, ma lo fa in maniera irregolare per il signor Cascone non ci sono dubbi è giallo. La punizione viene calciata da Almici, ma la mira è sballata.

Coolinkg brek al 24′ viste le temperature particolarmente alte, dopo 1′ di pausa si riprendere a giocare. Al 29′ pericolosi gli ospiti con Verna bravo a crossare al centro dell’area, sulla sfera non arriva l’accorrente Carlini ma Pelagotti che è attento in uscita bassa e blocca la sfera. Al 30′ Valente prova a sfondare sull’out sinistro e Carlini dee ricorrere alle maniere forti per fermarlo. Marconi al 34′ regala un calcio d’angolo al Catanzaro; il difensore tutto solo sbaglia lo stop e la sfera si spenge oltre la linea di fondo campo.

Traversa del Catanzaro al 39‘. Calcio d’angolo per il Catanzaro, Brunori spizza di testa e permette a Fella di intervenire sulla sfera. L’ex Avellino potrebbe scaricare per Perrotta ma si intestardisce e sbaglia il controllo favorendo il Catanzaro, che arriva al cross dal fondo, De Rose allontana in qualche modo ma serve Carlini che colpisce la traversa. Sulla ripartenza Scognamillo atterra in maniera irruente Brunori e viene ammonito.

Rigore per il Palermo 45′. De Rose serve Dall’Oglio che avanza indisturbato e calcia verso la porta del Catanzaro, Branduani respinge favorendo Brunori che viene atterrato da Rolando in maniera ingenua. Il numero 9 rosanero si incarica della battuta stessa e spiazza l’estremo difensore calabrese che si tuffa alla sua destra, ma la sfera colpisce il palo e si spegne sul fondo. Si conclude la prima frazione di gioco con il risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO:

La sfida riparte con il un cambio tra le fila del Palermo. I rosanero sostituiscono Almici con Giron. Cross al centro di Brunori al 2′ della ripresa, l’attaccante prova a servire l’accorrente Fella che, però, è in leggero ritardo e non riesce a colpire la sfera. Palermo in vantaggio con Fella al 4′ della ripresa, ma è tutto da rifare perché l’ex Avellino al momento del lancio di Luperini si trovava in posizione di fuorigioco.

Doppio cambio nel Palermo al 58′, Filippi manda in campo Odjer e Soleri per Luperini e Bruoni. Quest’ultimo, nonostante il rigore sbagliato, esce tra gli applausi del Barbera. Con questa mossa Dall’Oglio avanza di qualche metro e andrà a ricoprire il ruolo di trequartista.

Occasionissima Palermo. Soleri riceve palla da Giron, crossa al centro dell’area dove c’è Dall’Oglio che viene fermato da Branduani e Porcino. L’estremo difensore calabrese rimane giù per un piccolo problema fisico, ma sembra poter recuperare tranquillamente. Doppio cambio tra le fila dei giallorossi che mandano in campo Bombagi e Tentardini per Vandeputte e Porcino. Dagli spalti, intanto, si alza il coro “Silipo”, ma Filippi al momento non sembra intenzionato mandare in campo il giovane talento.

PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 33 Perrotta, 15 Marconi; 29 Almici (dal 46′ Giron), 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio, 30 Valente; 17 Luperini (dal 58′ Odjer), 23 Fella; 9 Brunori (dal 58′ Soleri). A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 5 Marong, 7 Floriano, 10 Silipo, 31 Corona, 77 Doda. Allenatore: Filippi.

CATANZARO: 33 Branduani, 5 Martinelli (cap.), 8 Verna, 9 Vazquez (dal 77′ Cianci), 13 Fazio, 14 Scognamillo, 17 Porcino (dal 68′ Tentardini), 21 Risolo, 23 Vandeputte (dal 68′ Bombagi), 29 Carlini, 77 Rolando. A disposizione: 1 Nocchi, 12 Romagnoli, 4 De Santis, 6 Welbeck, 7 Curiale, 15 Monterisi, 19 Ortisi, 37 Bearzotti, 44 Gatti. Allenatore: Calabro.

Arbitro: Cascone (Somma-Niedda). Quarto Ufficiale: Panettella (Gallarate).

NOTE: Ammoniti De Rose, Dall’Oglio (P); Verna, Scognamillo, Martinelli (C)

MARCATORI: