“Vaccini obbligatori e tamponi gratis”, l’affondo del segretario Cgil

ASSISI – “Noi pensiamo che una legge, come dice la nostra Costituzione, sull’obbligo vaccinale per tutti i cittadini sia la strada migliore per combattere il virus. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine della partecipazione al Cortile di Francesco, ad Assisi.

Tamponi gratis per i lavoratori

“Allo stesso tempo – ha aggiunto Landini – prendiamo atto che il Governo in questo nome ha scelto un’altra strada, ma noi siamo per impegnarci al massimo perché tutti si vaccinino e abbiamo in corso anche una campagna informativa nei luoghi di lavoro”.