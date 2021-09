Agata Aiello nuovo presidente di Acli Sicilia

PALERMO – Sarà Agata Aiello a ricoprire il ruolo di presidente regionale di Acli Sicilia: già presidente provinciale di Acli Catania, è stata eletta all’unanimita’ durante il Consiglio regionale e sarà la prima donna a ricoprire questo ruolo a livello regionale. Aiello prende il posto dell’uscente Stefano Parisi, attualmente presidente del Caf Acli a livello nazionale.

“Sono felice – afferma Aiello – di accogliere questo incarico e sono convinta che guidare le Acli Sicilia, soprattutto in questa fase delicata dettata dalla pandemia, sia un compito non semplice. Ma e’ proprio in questo periodo che diventa necessario valorizzare la presenza della nostra Associazione nei nostri territori, sempre a favore della Comunita’, delle famiglie e di tutti coloro i quali si ritrovano a vivere momenti di difficoltà”.