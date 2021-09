Interventi in galleria, come cambierà il traffico in autostrada

Lavori per la messa in sicurezza sulla Palermo-Messina

Accertamenti e successivo cantiere sull’autostrada A/20 Palermo Messina. Nel dettaglio, in seguito alle verifiche svolte da Autostrade Siciliane, non sono risultate adeguate agli standard di sicurezza le attuali condizioni della calotta di uno dei due tunnel “Parlato Pisciotto.

I dettagli

Lo rende noto il Cas – Consozio Autostrade Siciliane, sottolineando in una nota che: “I tecnici, dopo i primi immediati interventi, stanno ora proseguendo le attività di indagine all’interno della galleria della corsia di monte e nel giro di pochi giorni verrà allestito un cantiere utile a realizzare i necessari lavori di messa in sicurezza. A tal fine, per chi transiti in direzione Messina, è stata disposta momentaneamente l’uscita obbligatoria al casello di Cefalù, con rientro a quello di Castelbuono”.

