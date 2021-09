Covid, Sicilia ancora prima: boom di contagi a Catania

L’incidenza del contagio sale di nuovo in Sicilia e l’Isola registra ancora il triste primato a livello nazionale. Sono 514 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 12.057 tamponi processati. Nel dettaglio, l’incidenza sale al 4,1% ieri era al 3,8%. La regione, sul fronte del contagio è seguita al secondo posto dalla Emilia Romagna con 333 casi. Gli attuali positivi sono 21.042 con un incremento di 6 casi. I guariti sono 501 mentre si registrano altre 7 vittime che portano il totale dei decessi a 6.700. Sul fronte ospedaliero sono adesso 756 i ricoverati, 2 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 96, 5 in meno rispetto a ieri.

La mappa del contagio

Ecco la situazione nelle singole province: Palermo 103, Catania 237, Messina 45, Siracusa 36, Ragusa 16, Trapani 27, Caltanissetta 21, Agrigento 12, Enna 17. LEGGI ANCHE: Gravissimo un operatore sanitario vaccinato con doppia dose

I dati nazionali

Sono 2.407 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in tutta Italia. Ieri erano stati 3.838. Sono invece 44 le vittime in un giorno, ieri erano state 26. Sono 122.441 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati, ieri erano stati 263.571. Il tasso di positività è all’1,9%, in aumento rispetto all’1,4% di ieri. In calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia: sono 523, con un calo di 7 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, invece, sono 21. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.982, con un aumento di 53. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.638.516, i morti 130.354. I dimessi e i guariti sono invece 4.395.648, con un incremento di 3.383 rispetto alle 24 ore precedenti, mentre gli attualmente positivi sono 112.514, con un calo di 1.022 casi.

