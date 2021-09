Cus Palermo, è retrocessione in Argento

Diverse pesanti assenze, arriva la retrocessione in Argento per un solo punto

Rrisultato amaro, ma il Cus Palermo torna in Sicilia a testa altissima: diverse pesanti assenze, arriva la retrocessione in Argento per un solo punto.

Anche ieri, nella seconda giornata di gare a Caorle, arrivano delle ottime prestazioni di Ala Zoghlami (vittoria nei 5000), Riccardo Ferrara (quarto nel Peso), Riccardo Meli (quinto nei 200 ed ottima frazione nella 4×400). L’assenza di Osama Zoghlami ed il buco nel Triplo pesano ed alla fine la salvezza viene giocata sui singoli punticini. Il Cus Palermo chiude nono a 108: un solo punto dietro a Rieti, che si salva con 109. Un’inerzia nel complesso, vista la mole di gare.

Una cosa è certa, l’anno prossimo sarà immensa la voglia di rivalsa, per un pronto ritorno in A Oro. La classifica finale: 1. Enterprise Sport&Service 183 punti; 2. Athletic Club 96 Alperia 174,5; 3. Atletica Biotekna 146; 4. Atletica Virtus Lucca 123,5; 5. Atletica Vicentina 122,5; 6. Atletica Firenze Marathon 119; 7. La Fratellanza 1874 Modena 115; 8. Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi 109; 9. Cus Palermo 108; 10. Pro Sesto Atletica 107; 11. Atletica Futura Roma 106,5; 12. Atletica Brugnera Friulintagli Pordenone 97.