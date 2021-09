Addio a Gabriele Gazzani, l’autista del 118 ucciso dal Covid

RAVENNA – Una lunga coda di ambulanze del 118 decine di infermieri e autisti per dare l’addio a Gabriele Gazzani, l’autista del 118 di Ravenna morto per Covid nonostante la doppia dose di vaccino.

Gazzani era stato contagiato dal Covid come il fratello che ancora lotta per la vita. Era stato ricoverato in ospedale a Ravenna ma le sue condizioni si sono repentinamente aggravate ed è deceduto. Aveva 61 anni ed era vaccinato con doppia dose. I funerali si sono svolti nella Chiesa di San Pietro in Vincoli, ma prima il carro funebre ha sfilato davanti alla sede del 118 per l’ultimo saluto dei colleghi.