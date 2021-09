Iniziano i lavori del tram, Comune ‘sfratta’ i commercianti ambulanti

PALERMO – I nuovi lavori per ampliare la rete del tram in città stanno per iniziare e il comune di Palermo fa spostare gli ambulanti.

“E’ assolutamente folle – commenta il capogruppo consiliare di Italia Viva, Dario Chinnici – Il Comune di Palermo ascolti il grido di dolore di Confimprese e degli operatori commerciali che ogni giorno faticano per guadagnarsi da vivere”.

“Chiedere loro di andar via senza offrire sufficienti spiegazioni è tipico di un’amministrazione comunale arrogante e sorda alle legittime richieste della città – continua Chinnici – si rischia l’ennesimo conflitto sociale e di mandare sul lastrico tante famiglie in un momento difficile come questo. Ci faremo parte attiva per avviare un confronto utile a trovare le idonee soluzioni”.