Jack Giustolisi, dal Covid alla speranza: “Me la sto riprendendo questa Vita!”

Lo scorso anno ha lottato in Rianimazione: oggi una gara in suo onore sul Lungomare di Ognina.

CATANIA. Non si è arreso Maurizio Jack Giustolisi. L’atleta catanese che lo scorso anno si è ritrovato a vivere tre mesi della sua vita in Rianimazione a causa del Covid, non ha smesso di lottare. Le sue condizioni oggi sono quelle di chi è costretto a muoversi in una carrozzina ma lo spirito e la determinazione di Jack sono un esempio per ognuno.

La famiglia e gli amici non gli hanno fatto mancare l’affetto: il suo entusiasmo coinvolgente ha fatto il resto.

Ieri, sul lungomare di Ognina una gara podistica organizzata esclusivamente per lui.

Un momento di grande impatto per una testimonianza di vita.

Il post sul profilo Facebook

Sul suo profilo Facebook, scrive: “Io sono JACK e non ho mai smesso di lottare! Me la sto riprendendo questa Vita! Oggi con l’amore della mia famiglia e dei miei amici…grazie alla CEPES e a Rosario Catania ho partecipato a questa emozionante gara spinto sulla sedia a rotelle da tutti a turno… La 10km Run for Jack. Sono commosso, pieno di speranza e di forza per tornare a camminare dopo gli interventi che dovrò subire e tanta pazienza e forza d’animo…. Forza Jack!”