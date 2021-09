PALERMO – Avvio di settimana senza scossoni per la Sicilia sotto il profilo del meteo. Cielo velato in diverse zone dell’Isola ma la pioggia non dovrebbe cadere, se si esclude qualche occasionale piovasco limitato alle ore pomeridiane sulla Sicilia nordorientale. Con il passare delle ore il cielo di lunedì si farà comunque più coperto sulle nove provincie siciliane. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione sulla parte centrosettentrionale.

Nuvole nere all’orizzonte

Le nuvole resteranno anche nella giornata di martedì, che farà da preludio all’arrivo del maltempo di mercoledì: la zona di Catania e la Sicilia centro-settentrionale saranno le aree più interessate dalle precipitazioni, che potranno essere intense.

