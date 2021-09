Ciao Leon, Giusy, la tua amica dal cuore grande, te l’aveva promesso: ti tirerò fuori dal canile. E l’ha fatto. Stamattina sei uscito con una faccia tra il contento e il perplesso. Chissà come ritroverai il mondo che avevi smarrito nel 2012. Da nove anni eri ospite del canile di Palermo, non ti muovi quasi più, sei vecchio. Ma adesso avrai l’ultima carezza. Qui abbiamo raccontato la tua storia di randagio non più abbandonato.

Giusy Caldo ha scritto su Facebook: “Caro Leon, Te lo avevamo promesso. E tu ci hai sbalordito tutti muovendo qualche passo. Io non lo so come ti senti oggi, forse hai pensato di vincere alla lotteria ed essere diventato miliardario. Di sicuro hai capito, lo dimostra il tuo sorriso e la tua dolcezza disarmante da nonnino ammaccato. Oggi è un grande giorno qualsiasi cosa succeda. Leon entrato in canile nel lontano 2012 oggi lascia per sempre una vita fatta a quadretti. Amore Mio, è arrivato il tuo momento… non deludermi. Cuore e pazzia funzionano ed io sono felice più di te”.

Di fatto, una sistemazione definitiva ancora non c’è. Leon è andato dal veterinario e sarà controllato in questi giorni. Starà con Giusy, che lo ha adottato, che cercherà un posto accogliente. Giusy ha una casa che è già un’Arca di Noè. Per cui, appunto, si vedrà. Ma Leon ha lasciato per sempre il suo box al canile di Palermo e ha mosso qualche passettino. L’amore i miracoli li fa.