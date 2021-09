Piano di Transizione 4.0, webinar sulle occasioni per le imprese

PALERMO – Martedì 21 Settembre 2021 alle 09.30 si terrà il webinar “Piano di Transizione 4.0. Un’occasione di ripartenza per le imprese” organizzato dalla Fondazione Curella insieme alla Banca Popolare Sant’Angelo e a Sicindustria. Si parlerà delle potenzialità del nuovo Piano Transizione 4.0, il programma di sostegno agli investimenti predisposto dal Ministero dello sviluppo economico per supportare le imprese nei processi di innovazione e digitalizzazione, attraverso lo stanziamento di 24 miliardi di euro.

Tra gli obiettivi del Piano stimolare gli investimenti privati e dare stabilità e certezze con misure che hanno effetto fino a giugno 2023. Parteciperanno, tra gli altri, Ines Curella amministratore delegato della Banca; Carmelo Piscopo, Presidente della Fondazione; Gregory Bongiorno Presidente Sicindustria; il vicepresidente della Regione e assessore all’economia, Gaetano Armao e il presidente di Irfis Finsicilia, Giacomo Gargano. Nel corso della giornata verranno illustrati gli strumenti a disposizione delle imprese e le modalità di accesso alle agevolazioni.

Tra i casi ed esperienze sull’importanza dei processi di automazione in ottica 4.0 parleranno Massimo Bellomonte – Beca Box Srl; Luca Busi – SIBEG Coca-Cola Sicilia; Rosario Di Maria – Cantine Ermes; Sergio Messina – Joeplast Spa; Francesco Pecorino – Gustibus. Il webinar punta a chiarire come possano essere delineati percorsi personalizzati a misura anche di micro attività, sfruttando l’insieme di incentivi oggi disponibili e il ruolo dei vari operatori economici. Saranno presentate le esperienze di alcune aziende a testimonianza dell’importanza dell’adozione dei processi di automazione industriale in logica 4.0.