Plastic Free, appuntamenti in tutta Italia anche a Palermo – le info VIDEO

La plastica invade giornalmente i mari e non solo. Proprio per questa è nata l’associazione ‘Plastic Free’, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare e far capire quanto è pericoloso l’inquinamento da plastica, in particolare quella monouso.

L’associazione ha indetto, per il 26 settembre, più di 300 appuntamenti in tutta Italia, compresa la città di Palermo e alcune città della Provincia. Nel capoluogo l’appuntamento è al Foro Italico alle ore 9.30, le città della provincia coinvolte sono: Bagheria, Altavilla Milicia, Balestrate e Caltavuturo (Clicca qui per tutte le info).

“È tempo di cambiare musica – si legge sulla pagina Facebook Plastic Free -. Il Pianeta sta letteralmente affogando in un mare di plastica e sarà sempre peggio nei prossimi anni. La nostra associazione da due anni, quotidianamente, è schierata contro l’inquinamento da plastica, con azioni concrete sul territorio e con iniziative di sensibilizzazione. Il 26 settembre saremo in 335 città, da nord a sud in tutt’Italia, per rimuovere dall’ambiente oltre 300.000 chilogrammi di plastica e rifiuti. È un giorno speciale, più persone saremo maggiore saranno i risultati che otterremo. Il nostro invito, continuo è ripetitivo, è sempre lo stesso: unisciti a noi.Unisciti a noi non per farci un favore ma per farlo a te stesso e al tuo stesso futuro. Prendiamoci insieme cura del Pianeta e ne gioveremo tutti. Vai sul nostro sito, iscriviti nella sezione eventi, ti aspettiamo il 26, per ascoltare musica nuova”.