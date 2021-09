Riforme del catasto e del fisco, la fase 2 del governo Draghi

ROMA – Riforma del catasto e riforma fiscale sono i punti cardine della fase-2 a cui lavora il governo Draghi. Il premier, che dopo il Pnrr e la campagna di vaccinazione del Paese ha chiuso anche il capitolo politico dell’obbligo di Green pass per tutti i lavoratori pubblici e privati, continua la sua marcia verso il piano di riforme stilato all’atto del suo insediamento.

Il governo secondo alcune indiscrezioni che filtrano da Palazzo Chigi sarebbe pronto a inserire nella riforma fiscale anche l’aggiornamento del catasto che vedrebbe attribuire agli immobili italiani un rendimento catastale aggiornato e quindi più oneroso dal punto di vista fiscale.

Il tema, ovviamente, è delicato e divide i partiti dell’ampia maggioranza a sostegno dell’esecutivo guidato dall’ex numero uno della Bce. Lega, Forza Italia e FdI sono contrarie a qualsiasi modifica alla tassazione sulla casa. Inevitabile un autunno di tensioni sul tema.

I cambiamenti più significativi riguarderebbero principalmente il valore di reddito che potrebbe essere affiancato da quello medio di mercato e il taglio drastico del numero di categoria degli immobili. Una delle ipotesi in campo è di suddividere tutti gli immobili in due grandi gruppi, in base alla destinazione d’uso, in unità ordinarie e unità speciali. I primi verrebbero misurati in base ai metri quadrati, mentre gli immobili speciali sarebbero stimati in base a dei parametri.