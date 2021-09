ROMA – Barbara Palombelli fa marcia indietro. la popolare conduttrice televisiva fa pubblica ammenda rispetto alla sua frase infelice sulla possibile “esasperazione” di alcuni uomini che hanno commesso femminicidio. Palombelli ha scelto i microfoni di Rtl 102.5 per chiedere scusa: “Non mi sono spiegata bene e quindi mi sono scusata con il pubblico e con l’azienda, se uno sbaglia a parlare sbaglia. Non ho autori, non ho auricolari, quindi ho sbagliato io e mi sono scusata”.

“Ho avuto anche tanta solidarietà”

Intervistata durante la trasmissione ‘Non Stop News’, Palombelli ha precisato ulteriormente il significato delle sue parole che hanno provocato una valanga di indignazione, soprattutto all’indomani di due gravi assassinii di donne in Sicilia: quello di Vanessa Zappalà e quello di Ada Rotini. “Il senso, che molti hanno capito perché ho avuto anche una valanga di solidarietà, è che l’importante è capire cosa accade prima del femminicido, con quali meccanismi i violenti da entrambe le parti si possano bloccare e arginare prima di questo terribile esito fatale. Questo mi sembra un tema di grande interesse, perché altrimenti non resteremmo lì tutta la vita a contare le scarpette rosse”.

“Cosa fare per intervenire in tempo?”

La popolare conduttrice tv ha poi aggiunto: “Ci dobbiamo domandare cosa succede in un rapporto se il tuo amore diventa il tuo aggressore o addirittura il tuo assassino. Io mi sono spiegata male, mi sono scusata ma la domanda di fondo riguarda quali comportamenti possiamo bloccare prima che la rabbia diventi violenza”.

