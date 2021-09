Sub morto a Mazara del Vallo, l’esito dei rilievi sul corpo

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Nessun mistero sulla morte del sub Giovanni Marino, 55enne il cui corpo è stato ritrovato nelle acque antistanti a Capo Granitola, a Mazara del Vallo, nel Trapanese. “Sul corpo non c’è nessun elemento per il quale si possa ipotizzare un eventuale responsabilità di terzi”, chiariscono all’Ansa dalla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo.

Corpo restituito alla famiglia

Il corpo è stato portato a riva dai militari della guardia costiera collaborati da alcuni diportisti locali che hanno contributo alle ricerche sui bassi fondali. Sulla scorta dell’ispezione cadaverica effettuata dal medico legale, la notte scorsa, la Procura di Marsala ha già restituito alla famiglia il corpo di Marino.

