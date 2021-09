TeLiMar, 1 argento e 1 bronzo dagli Assoluti per società

Torna a Palermo con due Argenti e un Bronzo la Canottieri TeLiMar dai Campionati Italiani di Società e dal Trofeo delle Regioni, gare che si sono svolte nel week-end sul lago di Candia Canavese, in provincia di Torino.



Nonostante un forte risentimento muscolare dovuto alla difficile – seppur vittoriosa – trasferta di Barletta (e i due Titoli Italiani di Coastal Rowing e Beach Sprint conquistati), Elena Armeli è riuscita a strappare un ottimo terzo posto nel singolo femminile Over 17, soltanto per una manciata di secondi dietro alle atlete della Società Canottieri Lecco e del Santostefano, entrambe appartenenti alla categoria Pesi Leggeri.



I due Argenti, invece, li ha ottenuti Noa Tajana nel singolo 7,20 Cadetti femminile al venerdì e nel doppio Cadetti femminile insieme a Lavinia Poerio della Società Canottieri Palermo nell’equipaggio della rappresentativa siciliana che ha gareggiato nel Trofeo delle Regioni disputato nella giornata di domenica.



Il prossimo appuntamento per il Club dell’Addaura sarà in Portogallo, a Oeiras, dove i due equipaggi che hanno conquistato la settimana scorsa il Titolo Italiano di canottaggio costiero indosseranno il body Azzurro con l’obiettivo di conquistare anche la vetta del mondo. Ai Mondiali di Coastal Rowing, in programma dal 24 settembre al 3 ottobre, infatti, per il TeLiMar scenderanno in acqua Elena Armeli e Violante Lama, per le donne, e Alessandro Durante e Giovanni Ficarra (Canottieri Peloro), per gli uomini.



Assente giustificato sarà Emanuele Gaetani Liseo, che da oggi è impegnato a Sabaudia nel raduno nazionale voluto dal Direttore Tecnico Francesco Cattaneo che, archiviate le Olimpiadi di Tokyo, ha un anno in meno per mettere in atto il ricambio generazionale della squadra Azzurra in prospettiva dei Giochi di Parigi 2024.