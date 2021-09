Tromba d’aria provoca danni, “In 30 secondi è volato tutto” – VIDEO

CARPI – Una tromba d’aria ha colpito ieri pomeriggio l’aeroporto di Fossoli, a Carpi, in provincia di Modena. Un tornado ha distrutto sette velivoli, scoperchiando l’hangar. Nel video, pubblicato dal centro meteo dell’Emilia Romagna, il momento in cui la tromba d’aria colpisce il piccolo scalo.

La furia del vento ha raggiunto i 300 km orari provocando anche danni ingenti.

“In trenta secondi è volato via tutto – ha raccontato il presidente dell’Aeroclub di Carpi, Franco Cavazza – I danni sono incalcolabili, l’attività di volo starà ferma per molto tempo. La tromba d’aria si è ingrandita in meno di un minuto e ci siamo riparati in bagno e dietro i divani. Cinque minuti prima era decollato un aereo, che non ha avuto problemi”.