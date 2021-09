Almaviva, operatori in sciopero: chiesto incontro a Musumeci

PALERMO – Gli operatori del call center Almaviva non ci stanno e si preparano a scendere in piazza per un’altra giornata di sciopero per la giornata di giovedì 23 settembre.

Il call center ha perso la commessa dell’ormai vecchia Alitalia, che passerà al call center Covisian che nei giorni scorsi ha proposto di riassorbire 100 operatori e, solo successivamente, altri 100 ma la proposta è stata subito rimandata al mittente.

I sindacati hanno anche incontrato il ministero del Lavoro, ma la fase è di vero stallo. Oggi è stato deciso lo sciopero per il 23 settembre, ma è anche stata mandata una richiesta urgente al Presidente della Regione, On.le Nello Musumeci, al Presidente dell’Assemblea Regionale On.le Gianfranco Miccichè ed ancora è stata richiesta audizione presso la quinta commissione lavoro dell’Assemblea Regionale, al fine del massimo coinvolgimento di tutte le istituzioni del territorio, a sostegno di una vertenza che coinvolge per primi i 570 lavoratori palermitani, ma rischia di generare un effetto di trascinamento su tutto il comparto delle telecomunicazioni che in Sicilia coinvolge oltre 18.000 addetti.

“Ita – hanno dichiarato i sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Tlc – deve ascoltare le nostre richieste, è assurdo questo atteggiamento e queste scelte unilaterali”.