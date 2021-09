Arrestato il candidato sindaco No mask: scontro con i carabinieri

TRIESTE – Il candidato sindaco di Trieste del Movimento 3V, Ugo Rossi, è stato arrestato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, dopo i disordini registrati questa mattina all’esterno di un ufficio postale. Al termine delle formalità di rito in caserma, Rossi ha accusato un malore ed è stato portato all’ospedale di Cattinara. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

I fatti

Secondo una ricostruzione, l’intervento dei carabinieri della stazione di Guardiella all’ufficio postale di San Giovanni è stato richiesto dopo la segnalazione di alcuni problemi tra gli addetti all’ufficio e due utenti che rifiutavano di indossare correttamente la mascherina all’interno dei locali. Sul posto i militari hanno trovato anche Ugo Rossi, sopraggiunto in sostegno dei due utenti. Alla richiesta dei militari di esibire un documento, Rossi si è rifiutato e ha opposto resistenza, culminata poi in uno scontro fisico. Due carabinieri sono rimasti feriti e sono stati trasportati al pronto soccorso di Cattinara. Il candidato sindaco è stato caricato a fatica su un’auto e portato alla caserma di Via Hermet, dove è stato dichiarato in arresto per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate