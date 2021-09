Il Baretto di Mondello chiude, a breve la consegna dei locali

PALERMO – Venerdì 24 settembre verranno consegnati i locali. “Il Baretto” di Mondello chiude i battenti perché la Corte d’Appello di Palermo non ha sospeso il contenzioso tra le parti e, di conseguenza, la famiglia Schillaci, che gestisce il bar dal 1957, sta preparando gli scatoloni per dire addio alla propria attività.

Il contenzioso è nato perché nel 2010 gli Schillaci hanno visto scadere il contratto di affitto che non è stato rinnovato, ma da allora fino al 2015 è stata ottenuta una concessione da parte del Comune, che non ha mai richiesto gli arretrati. Nelle settimane precedenti si è anche cercato di risolvere la controversia, ma non si è arrivati ad un accordo, inoltre il tribunale ha condannato la famiglia Schillaci a pagare 50.000 euro di canone arretrato.

Proprio il Comune di Palermo ha avviato un contenzioso contro la società concessionaria della spiaggia di Mondello, rivendicando la proprietà del chiosco, ma questa battaglia è andata persa. Per i giudici il Baretto non è un bene demaniale, ma privato. La famiglia Schillaci, però, ha anche nominato un consulente tecnico per una perizia e da quanto è venuto fuori il chiosco ed il giardino ricadono nella sede stradale, oggetto di consegna al Comune nel 1929/1930, quindi di proprietà del Comune di Palermo.

La famiglia Schillaci ha voluto salutare i propri clienti affezionati tramite un post su Instagram: “Si conclude oggi un bellissimo capitolo iniziato 64 anni fa. Ce ne andiamo col cuore pesante, perché il Baretto è stata la nostra casa, ma anche ricco di gioia perché tutto questo affetto non può che essere indice del fatto che qualcosa di buono in questi anni lo abbiamo fatto e costruito, non solo noi ma noi e voi insieme. Non ci sono parole per ringraziarvi per tutto l’amore che ci avete dimostrato, sempre ma soprattutto in questi ultimi mesi difficili. Non mettetevi, però, troppo comodi perché continuerete presto a mangiare il nostro gelato. Non è un addio ma un arrivederci. A presto,

Tutta la famiglia “Baretto“”.