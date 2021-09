Clima: temperature in aumentano, ecco tutte le città a rischio

ROMA – Ondate di calore sempre più frequenti, piogge molto intense e allagamenti. Il presente e il futuro dell’Italia sono nel report ‘Analisi del rischio. I cambiamenti climatici in Italia’ della Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC).

Si tratta di fenomeni che già interessano ampie zone del paese, la preoccupante prospettiva è che gli impatti sul territorio siano destinati ad aumentare, con conseguenze rilevanti sulla salute delle persone, sugli episodi calamitosi e sulla mortalità.

Il rapporto

Diviso in quattro diverse sezioni – clima, impatti climatici, valutazione dei rischi e strumenti di adattamento – il rapporto prende in esame la situazione attuale e gli scenari futuri di sei città italiane: Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia, analizzando il rapporto tra i differenti tipi di città e gli effetti dei cambiamenti climatici. In vista di un probabile aumento di 2°C nella temperatura globale, analizza anche i rischi e le prospettive future e propone una pianificazione di strategie e piani di adattamento. Le possibilità di evitare i pericoli maggiori dipenderanno da una serie di contromisure globali e di iniziative messe in atto dalle amministrazioni dei singoli centri urbani, per limitare e mitigare gli effetti delle emissioni di gas serra.