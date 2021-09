Scende la curva del contagio, ma la Sicilia è la regione con più casi

Sono 492 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Sicilia. Nella regione la curva del contagio è in discesa, ma l’Isola continua ad essere al primo posto in Italia, per numero di positivi. Al secondo posto ci sono la Lombardia e il Veneto, anch’esse con oltre quattrocento casi in più nel giro di ventiquattro ore. LEGGI ANCHE: Covid, grave la moglie di un medico

Ma ecco nel dettaglio i dati aggiornati nella regione, in base al bollettino diffuso dal Ministero della Salute: i’incidenza scende al 2,7% ieri era al 4,1% . L’isola è al primo posto per i nuovi contagi giornalieri, seguita da vicino al secondo posto dalla Lombardia con 472 casi. Gli attuali positivi sono 20.439 con un decremento di 603 casi. I guariti sono invece 1.072 mentre si registrano altre 23 vittime che portano il totale dei decessi a 6.723. 736 i ricoverati, 20 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 90, 6 in meno rispetto a ieri.

La mappa del contagio nell’Isola

Ecco la situaizone delle singole province: Palermo 51, Catania 147, Messina 86, Siracusa 77, Ragusa 13, Trapani 40, Caltanissetta 18, Agrigento 55, Enna 5. LEGGI ANCHE: La terza dose e la Sicilia, casi gravi tra i medici

I dati nazionali

Ma ecco i dati a livello nazionale. In tutta Italia sono 3.377 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, Ieri erano stati 2.407. Sono invece 67 le vittime in un giorno, ieri erano state 44. Sono 330.275 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati: il giorno prima erano stati 122.441. Il tasso di positività è dell’1%, in calo rispetto all’1,9% di ieri. In calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia: sono 516, con un calo di 7 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del Ministero della Salute, sono 38. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.937, 45 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.472.447, i morti 130.421. I dimessi e i guariti sono invece 4.401.956, con un incremento di 6.308 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 109.513, con un calo di 3.001 casi nelle ultime 24 ore.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT