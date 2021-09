‘Non mostro il Green pass’, Red Ronnie scatena la polemica VIDEO

“Non ci hanno fatto entrare al Museo di Messina. Stamattina, come detto stanotte nel video da Art Gallery fadibe’, Fabio Di Bella voleva portarmi a vedere i due quadri di Caravaggio. Ma all’ingresso ci hanno chiesto di esibire il pass verde”. Sono le parole del noto conduttore ed esperto musicale Red Ronnie, che sui social ha pubblicato un post, con tanto di foto e video, che scatena inevitabilmente la polemica su uno dei temi più ‘caldi’ del momento, quello del Green pass.

“Ecco perché non l’ho mostrato”

Il post prosegue: “Io ho detto che ce l’avevo (e ce l’ho perché ieri ho fatto tampone per prendere l’aereo) ma che non intendevo mostrarlo perché la Costituzione ritiene lo stato di salute di un cittadino un dato sensibile protetto dalla privacy. Ho detto anche che gli avrei firmato una dichiarazione dove asserivo di averlo lo skif pass, ma

di farmelo scannerizzare no. Nulla. Hanno chiamato al telefono il direttore che non ha voluto riceverci e ha detto di chiamare i carabinieri”.

“Così non si può godere della cultura”

Il conduttore poi conclude: “Impedire di godere della cultura, dell’arte, della musica è un obiettivo primario di questo regime”.

