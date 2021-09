PALERMO – Autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo chiusa per un incidente avvenuto nella galleria di Isola delle Femmine. Il traffico è paralizzato in direzione del capoluogo siciliano, con uscita obbligatoria allo svincolo di Carini e prosecuzione in direzione Palermo sulla Statale 113 fino allo svincolo di Tommaso Natale. Un furgone carico di pesce si è ribaltato, bloccando l’intera carreggiata, dopo lo scontro con un pullman della Segesta. L’autista è rimasto ferito e trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Sul pullman c’erano una trentina di passeggeri che non hanno riportato conseguenze.

Code lungo l’autostrada

Code per circa dieci chilometri lungo l’arteria che collega la provincia di Trapani a Palermo. Sul posto squadre Anas e forze dell’ordine. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale. Il mezzo non è stato ancora rimosso. Sulla Palermo- Catania, intanto, dopo una pausa di una settimana, sono iniziati i cantieri per rifare l’asfalto tra Bagheria e Casteldaccia. Al momento in direzione Catania si viaggia in una sola corsia e si sono formate lunghe code. Per attraversare il cantiere si impiega anche un’ora. Andranno avanti ancora per settimane come già successo per i lavori di rifacimento dell’asfalto tra Palermo e Villabate.

