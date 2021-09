Torna ‘La Domenica Favorita’: si comincia il 26

PALERMO – Presentata oggi presso Villa Niscemi l’edizione 2021 de “La Domenica Favorita”, che prenderà il via il 26 settembre, alla quale seguiranno altre quattro domeniche (3, 17, 24 ottobre e 7 novembre) con altrettanti eventi dedicati.

Il Parco Reale della Favorita e Riserva Orientata di Monte Pellegrino, che è il più grande parco urbano d’Italia (400 ettari), il 26 settembre sarà aperto al traffico veicolare e le attività previste si concentreranno su un’area limitata alla Villa Niscemi, alla Palazzina Cinese, al giardino Ignazio Florio Case Rocca e ai viali interni al Parco.

Nello scorso anno, a causa dell’emergenza pandemica, la manifestazione non si è svolta. Nelle edizioni 2017, 2018 e 2019 la presenza del pubblico è stata numerosissima, con almeno 50.000 partecipanti. Cultura, natura, sport e intrattenimento, saranno i motivi di fondo che uniranno tutte le iniziative e gli eventi del programma sviluppato e realizzato dai numerosi partner che saranno presenti nelle giornate di svolgimento del programma.

Tra le novità di questa edizione, che riprogramma le attività previste per il 2020 e non realizzate a causa del dichiarato stato emergenziale COVID 19:

I GIOCHI DELLA FAVORITA: una sorta di mini olimpiade rivolta alle Scuole Secondarie di primo grado che avrà come base logistica il Parco della Favorita. Un concept nuovo che verrà sperimentato nel 2021 per avvicinare i più giovani e che potrà diventare un evento indipendente.

LA START UP FAVORITA: per la prima volta il Parco diventa sede di un contest per selezionare una start up con un progetto innovativo. Innogea Srl, con il supporto del Consorzio Arca – Università degli Studi di Palermo, bandirà infatti un concorso destinato alle start up costituite o costituende finalizzato a selezionare un progetto imprenditoriale sul tema della salute/benessere e valorizzazione aree di pregio naturalistico-culturale da accompagnare fino all’avvio sul mercato. L’accompagnamento prevede un’attività di mentoring per un periodo di tre mesi finalizzata a definire il modello di business ed il piano industriale, fundraising ed avvio del business. Il regolamento è scaricabile dal sito.

I MERCOLEDÌ DIDATTICI: quattro mercoledì del mese di novembre, dedicati agli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado di Palermo, per trasferire una conoscenza più approfondita del Parco alle nuove generazioni. Lo scopo è trasmettere la conoscenza del territorio e la sua valorizzazione per favorire il rispetto dell’ambiente.

AREA SALUTE: l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo Asp 6 offrirà gratuitamente alcuni servizi, quali Vaccinazione anti Covid, sia la prima sia la seconda dose, senza prenotazione e con accesso diretto; Rilascio Green Pass; Screening mammografici 50/69 anni; Screening colon retto 50/69 anni distribuzione Sof Test; Screening tumore collo dell’utero 25/64 anni.

AREA WELLNESS EXPERIENCE: Muoviti con Body Studio allestirà, presso il Campo Ostacoli Di Matteo, una palestra a cielo aperto dove sarà possibile cimentarsi in attività di fitness group, medical fitness e corsi di avviamento allo sport per bambini.

AREA SPETTACOLI: presso il campo Ostacoli Di Matteo si esibiranno gli artisti di Sicilia Cabaret. Si alterneranno Matranga e Minafò, andati in onda su Rai Due con Made in Sud, Antonio Pandolfo, I Respinti e I 4 Gusti.

Questa nuova edizione prenderà il via ufficialmente con l’evento inaugurale di domenica 26 settembre, che si aprirà con la Celebrazione Eucaristica prevista per le 10:00 all’interno della Cappella del Museo Pitrè. Alla funzione religiosa prenderanno parte i rappresentanti delle Istituzioni, dei partner culturali e del mondo dell’associazionismo cittadino. Al termine della celebrazione si esibirà la Banda della Brigata Meccanizzata Aosta dell’Esercito Italiano.

Per tutta la durata della manifestazione, l’organizzazione e la Protezione Civile si occuperanno del rispetto delle misure anti Covid.

Si ringraziano i sostenitori istituzionali Comune di Palermo e Città Metropolitana di Palermo e gli sponsor AMG Gas, Conca D’Oro e Riolo Autostore.

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha espresso il proprio gradimento per il ritorno di questa manifestazione: “Finalmente torniamo a vivere pienamente il parco della Favorita con una manifestazione che è entrata nel cuore dei palermitani. Perché quest’area verde, la più grande in Europa all’interno di un contesto urbano, è sì uno straordinario parco ma rappresenta al contempo la stessa città di Palermo. Un legame profondo che si potrebbe riassumere con l’espressione ‘la Favorita è Palermo e Palermo è la Favorita’. Ed è questo l’obiettivo che da anni l’amministrazione comunale porta avanti anche grazie a questa manifestazione: fare del parco un grande simbolo internazionale della città come lo è riconosciuto in tutto il mondo, ad esempio, il Teatro Massimo. Dopo il lockdown causato dalla crisi pandemica ritorna, dunque, una straordinaria manifestazione che è un immancabile occasione per riassaporare una delle grandi bellezze della nostra città e per imparare ad averne cura, vivendole in maniera consapevole. Esprimo un sentito ringraziamento agli organizzatori, ai promotori dell’evento, ai tanti volontari e membri degli enti e delle associazioni coinvolte che con il loro impegno mostrano tutto il loro amore per Palermo”.

Gioia anche per i fondatori del Comitato della Manifestazione, Nicola Fabio Corsini, Marco Lampasona e Nicola Tricomi: “Una fruizione che rispetti i principi di sostenibilità e che coinvolga i principali stakeholders è, secondo noi, il miglior modo di valorizzare/preservare un bene pubblico. Il nostro Comitato ha il solo merito di aver progettato una metodologia di lavoro innovativa. I veri protagonisti del progetto sono sempre state le Istituzioni, gli Enti, le Associazioni che condividendo il nostro sogno si sono adoperati con tutte le forze per animare il Parco. E poi tutta la cittadinanza che con la presenza agli eventi dimostra quanto è legata al Parco”.