Mamma No Vax muore a 40 anni, lascia 4 figli

Una donna americana ha contratto il coronavirus qualche settimana fa e non ce l’ha fatta. La notizia della sua morte, data la scorsa settimana dalla piattaforma GoFundMe (sulla quale la famiglia ha avviato una raccolta fondi per il funerale, sta ora facendo il giro del web. Kristen Lowery, 40 anni, era una convinta no vax ed era contro ogni strumento di prevenzione.

I fatti

“Ex pro-vaccini, mi fidavo, ora non più”, portava scritto su una t-shirt. Il fatto è accaduto in California, dove la 40enne era molto attiva sul territorio per promuovere campagne contro i vaccini. Mamma di quattro figli, si descriveva sui social come una “mamma per la libertà” e proprio la sua pagina Facebook è stata resa privata dopo la morte per evitare l’ondata di commenti di chi faceva presente quanto siano importanti vaccini e prevenzioni. Come riporta 7News alcune schermate sono finite su Reddit: “Perché la gente non si rende conto quanto è importante che tutti si vaccinino?”, si legge.