Palermo, presentata la 4ª edizione de “La Domenica Favorita”

PALERMO – Si è svolta questa mattina a Villa Niscemi la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2021 de “La Domenica Favorita” che sarà inaugurata domenica 26 settembre e con altri quattro appuntamenti fissati per le domeniche del 3-17-24 ottobre e 7 novembre.

Presenti all’incontro con i giornalisti il sindaco Leoluca Orlando, gli assessori allo Sport e alle CulturE, Paolo Petralia Camassa e Mario Zito oltre ai fondatori del Comitato della Manifestazione, Nicola Fabio Corsini, Marco Lampasona e Nicola Tricomi. “La Domenica Favorita”, giunta alla quarta edizione, riparte dopo lo stop causato dall’emergenza pandemica 2020, dopo i successi ottenuti nel 2017, 2018 e 2019 con una media di 50.000 partecipanti ad edizione.

Cultura, natura, sport e intrattenimento, saranno i motivi di fondo che uniranno tutte le iniziative e gli eventi del programma sviluppato e realizzato dai numerosi partner che saranno presenti nelle giornate di svolgimento del programma. Tra le novità di questa edizione, che riprogramma le attività previste per il 2020 e non realizzate a causa del dichiarato stato emergenziale COVID 19, vengono segnalate:

I GIOCHI DELLA FAVORITA: una sorta di mini olimpiade rivolta alle Scuole Secondarie di primo grado che avrà come base logistica il Parco della Favorita. Un concept nuovo che verrà sperimentato nel 2021 per avvicinare i più giovani e che potrà diventare un evento indipendente.

LA START UP FAVORITA: per la prima volta il Parco diventa sede di un contest per selezionare una start up con un progetto innovativo. Innogea Srl, con il supporto del Consorzio Arca – Università degli Studi di Palermo, bandirà infatti un concorso destinato alle start up costituite o costituende finalizzato a selezionare un progetto imprenditoriale sul tema della salute/benessere e valorizzazione aree di pregio naturalistico-culturale da accompagnare fino all’avvio sul mercato. L’accompagnamento prevede un’attività di mentoring per un periodo di tre mesi finalizzata a definire il modello di business ed il piano industriale, fundraising ed avvio del business. Il regolamento è scaricabile dal sito.

I MERCOLEDI’ DIDATTICI: quattro mercoledì del mese di novembre, dedicati agli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado di Palermo, per trasferire una conoscenza più approfondita del Parco alle nuove generazioni. Lo scopo è trasmettere la conoscenza del territorio e la sua valorizzazione per favorire il rispetto dell’ambiente.

AREA SALUTE: l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo Asp 6 offrirà gratuitamente alcuni servizi, quali Vaccinazione anti Covid, sia la prima sia la seconda dose, senza prenotazione e con accesso diretto; Rilascio Green Pass; Screening mammografici 50/69 anni; Screening colon retto 50/69 anni distribuzione Sof Test; Screening tumore collo dell’utero 25/64 anni.

AREA WELLNESS EXPERIENCE: Muoviti con Body Studio allestirà, presso il Campo Ostacoli Di Matteo, una palestra a cielo aperto dove sarà possibile cimentarsi in attività di fitness group, medical fitness e corsi di avviamento allo sport per bambini.

AREA SPETTACOLI: presso il campo Ostacoli Di Matteo si esibiranno gli artisti di Sicilia Cabaret. Si alterneranno Matranga e Minafò, andati in onda su Rai Due con Made in Sud, Antonio Pandolfo, I Respinti e I 4 Gusti.